Отец погибшего в Афганистане морпеха помешал выступлению Байдена в Капитолии

Отца американского морпеха, погибшего в 2021 году при выводе войск США из Афганистана, задержали после того, как он выкрикивал название места смерти своего сына в ходе выступления президента Соединенных Штатов Джо Байдена в американском конгрессе с посланием «О положении союза».
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