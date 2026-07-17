Заявление от журналиста об отводе предположительно поддерживающего ВСУ Судебного пристава-исполнителя Гусейновой Оксаны Николаевны

Борский городской суд Нижегородской области.© Культура/Александр Японин [кадр видео]. На Открытом Судебном заседании Борского городского суда Нижегородской области 11 июня 2026 года по Делу 2а-148/2026 (2а-2805/2025;) Федеральным судьёй Дмитриевой Еленой Сергеевной было зачитано предоставленное со стороны Ответчиков по указанному Делу Судебных приставов (предположительно для целей очистки своих рядов, т.