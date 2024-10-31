Пленный боец заявил о ротах ВСУ с «мертвыми душами»

В связи с потерями на фронте и коррупцией в 58-й бригаде ВСУ есть роты, где числятся «мертвые души». Об этом сообщил мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов, отметив, что офицеры продолжают получать зарплату за погибших бойцов.
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