OpenAI объявила о возвращении в совет директоров Альтмана. И всех его коллег

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман вернулся в состав совета директоров компании вместе с другими недавно уволенными сотрудникамиВ совет директоров OpenAI также вернулся соучредитель компании Грег Брокман, бывший главный исполнительный директор Фонда Билла и Мелинды Гейтс Сью Десмонд-Хеллман, бывший исполнительный директор и главный юрисконсульт корпорации Sony Николь Селигман и гендиректор и председатель совета директоров Instacart Фиджи Симо.