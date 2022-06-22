Как рождается любовь

Все свои 33 года в глубине души я считала всех собачников чуть шибанутыми. Ну как можно давать лизать своё лицо существу, которое только что нюхало мусор и облизывало своё «хозяйство»?! Че-то все чешут этих собак, гладят, целуют, там ещё и насекомые какие, небось, тьфу, одним словом! Как можно на полном серьезе разговаривать с собакой?! Реально!? Что вы курите?! То есть вы правда отменили отпуск, потому что не пристроили своего “Бобика”?! Как у Задорнова: “ну, тупыыые”… Я вообще собаку не особо хотела.
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