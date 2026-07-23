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Майор ВСУ связал увольнение Фёдорова с попытками перераспределить средства оборонных компаний

Майор ВСУ связал увольнение Фёдорова с попытками перераспределить средства оборонных компаний

Причиной увольнения министра обороны Михаила Фёдорова могли стать его попытки изменить распределение средств между крупными оборонными компаниями, заявил майор Вооружённых сил Украины и бывший командир беспилотных войск Юрий Касьянов.

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