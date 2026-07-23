Причиной увольнения министра обороны Михаила Фёдорова могли стать его попытки изменить распределение средств между крупными оборонными компаниями, заявил майор Вооружённых сил Украины и бывший командир беспилотных войск Юрий Касьянов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии