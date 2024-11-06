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Русский ответ МакДональдсу! Пока страна искала замену американскому фаст-фуду, в Смоленске она существует уже 20 лет.

Русский ответ МакДональдсу! Пока страна искала замену американскому фаст-фуду, в Смоленске она существует уже 20 лет.

Все последние годы государственными СМИ и депутатами то и дело поднимался вопрос о том, какой плохой американский фастфуд, как плох МакДональдс с его гамбургерами и колой, и как было бы здорово создать популярную замену — наш русский аналог.

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