Алекс Фергюсон надеется увидеть открытие нового стадиона "Юнайтед"

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон обеспокоен, успеет ли увидеть новый стадион клуба. В мемуарах "Games of My Life" он размышляет о смерти и вспоминает пережитое кровоизлияние в мозг в 2018 году, подчеркивая свою жизнестойкость и планы на будущее.