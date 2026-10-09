Алекс Фергюсон надеется увидеть открытие нового стадиона "Юнайтед"

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон обеспокоен, успеет ли увидеть новый стадион клуба. В мемуарах "Games of My Life" он размышляет о смерти и вспоминает пережитое кровоизлияние в мозг в 2018 году, подчеркивая свою жизнестойкость и планы на будущее.
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