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Военное обозрение

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Российские войска нанесли серию комбинированных ударов по объектам в Одесской и других областях Украины

Российские войска нанесли серию комбинированных ударов по объектам в Одесской и других областях Украины

Российские войска снова нанесли серию комбинированных ударов по военным и инфраструктурным объектам Украины, ночь с субботы на воскресенье для украинской ПВО снова была беспокойной.

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