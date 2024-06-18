Продолжение падения рынка не стоит сбрасывать со счетов

Мы, начиная с разворота рынка в III квартале 2022 года, позитивно смотрели на рынок. Такой же позиции придерживались и в начале года, в котором мы определили целевые уровни по индексу МосБиржи на первое полугодие текущего года (в принципе, мы их и достигли).