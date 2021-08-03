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Набиуллина предупредила людей, что именно их (людей) инфляционные ожидания приводят к росту цен. Опять мы виноваты?

Набиуллина предупредила людей, что именно их (людей) инфляционные ожидания приводят к росту цен. Опять мы виноваты?

МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Набиуллина предупредила людей, что именно их (людей) инфляционные ожидания приводят к росту цен Эльвира Сахипзадовна дала интервью Financial Times в котором сказала, что инфляция в России будет долгосрочным явлением То есть вот это нормально, да, что глава главного финансового регулятора страны - Банка России предупреждает население России (только почему - то через Financial Times!), что ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ЭТО ВСЕРЬЕЗ И НА ДОЛГО? Собственно говоря, мы к инфляции уже давным - давно привыкли.

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Alex Imen
Считают, что могут одурачить . Эти фокусы открыты ещё в позапрошлом веке об относительном и абсолютном обнищании при капитализме.
Александр Пудовкин
Дурь прет во все щели и, в первую очередь, из Центробанка. Сколько можно потешаться над народом, умница ты наша
Александр Пудовкин
?
Ирина Карначева
а не пора ли Набиулину убрать из ЦБ? Может, вместе с ней и инфляция уйдет?
vladimir bedarev
Врёт! Эта падла Набиулина.

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