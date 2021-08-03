Набиуллина предупредила людей, что именно их (людей) инфляционные ожидания приводят к росту цен. Опять мы виноваты?

МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Набиуллина предупредила людей, что именно их (людей) инфляционные ожидания приводят к росту цен Эльвира Сахипзадовна дала интервью Financial Times в котором сказала, что инфляция в России будет долгосрочным явлением То есть вот это нормально, да, что глава главного финансового регулятора страны - Банка России предупреждает население России (только почему - то через Financial Times!), что ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ЭТО ВСЕРЬЕЗ И НА ДОЛГО? Собственно говоря, мы к инфляции уже давным - давно привыкли.