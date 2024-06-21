В Братском госуниверситете стартовала приемная кампания

С 20 июня Братский государственный университет принимает документы от абитуриентов. В вузе реализуют как программы высшего образования (бакалавриат, специалитет), так и среднего профессионального образования.
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