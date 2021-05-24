Спутник

237 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алл Гаврош
    Г А З -- как газ а рынок есть рынок . А в России газа не меренно так как и в Украине . Но в последнего ума не...В США назвали рос...
  • Алл Гаврош
    Это Американцы говорят потому что он дешевле а рынок это жестокая конкуренция .А бодяга так это твоё мнение н...В США назвали рос...
  • Алексей Табаков
    при чём тут лицемерие и история?Пусть немцы требуют от Италии свою компенсацию,если им,конечно,дадут за всё,что они н...Европейцы начали ...

Кто родился 25 мая

Кто родился 25 мая

Валерий Анатольевич Елыкомов (62 года), член Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Был главным врачом Алтайской краевой станции переливания крови, Алтайского краевого кардиологического диспансера и алтайской Краевой клинической больницы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх