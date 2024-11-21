Россия на сессии МПРК поднимет вопрос притеснения российских журналистов

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО, чрезвычайный и полномочный посол Ринат Аляутдинов заявил, что делегация России на сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации (МПРК) будет бороться за права российских журналистов и поднимет вопрос о притеснении российских СМИ в недружественных странах.