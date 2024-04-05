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Samsung обогнала Apple и вернула звание крупнейшего поставщика смартфонов в февра...

Samsung обогнала Apple и вернула звание крупнейшего поставщика смартфонов в февра...

Samsung обогнала Apple и вернула звание крупнейшего поставщика смартфонов в февралеКомпания Samsung вернула звание крупнейшего поставщика смартфонов спустя пять месяцев после того, как уступила его Apple, пишет южнокорейское издание The Korea Times, ссылающееся на экспертов и аналитиков в отрасли.

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