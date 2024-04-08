Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Астраханской области приняла участие в итоговом заседании коллегии Управления Роспотребнадзора

21 февраля 2024 года в Управлении Роспотребнадзора по Астраханской области прошло расширенное заседание коллегии на тему: «Об итогах работы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области в 2023 году и задачи на 2024 год».