Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Астраханской области приняла участие в итоговом заседании коллегии Управления Роспотребнадзора

21 февраля 2024 года в Управлении Роспотребнадзора по Астраханской области прошло расширенное заседание коллегии на тему: «Об итогах работы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области в 2023 году и задачи на 2024 год».
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