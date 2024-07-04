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Путин: украинский кризис возник из-за бесцеремонной политики США и их сателлитов

Путин: украинский кризис возник из-за бесцеремонной политики США и их сателлитов

Президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что Россия всегда была и остается сторонником мирного разрешения кризиса на Украине, который возник из-за бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами.

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