Пятая колонна имеет огромнейшее влияние на политику , а через неё на СВО . Эти мерзавцы , к сожалению , оказываются весьма влиятельными .
Зачем пятая колонна России призывает применить ядерное оружие
Комментарии
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Алексей Тан
Володька! (не зеленский, которого так Лукавый любил)... вот ... редко!, редко бывает, что я соглашаюсь с тобой,... но в этом случаи (на счёт этой ГНИДЫ или вши соловьёва)... полностью с тобою согласен... ДАЖЕ везде тебе плюсики поставил!... О! как!.
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22 мин.
Марина
да пойте и дальше))))). Никогда не считала хамство признаком ума и способности думать))). напротив, на хамство переходят, когда НЕТ аргументов, когда хочется того, чего получить нельзя))). Вот тут от бессилия и тупости, человек и начинает хамить направо и налево, считая это высшим достижением разума...этого человека)))). ну а остальным просто очевидно уровень его развития, образования и воспитания))))). Но вы продолжайте))). вы без хамства - это как петух без хвоста - не то курица, не то павлин общипанный))))
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4 мин.
Алексей Тан
Хотел поставить, рожу хохочущую, но! передумал, поставил минус!.... т.к. как вы сами ХАМКА и от хамкой рождённая!.
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30 сек.
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