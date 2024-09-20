СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Тан
    Хотел поставить, рожу хохочущую, но! передумал, поставил минус!.... т.к. как вы сами ХАМКА и от хамкой рождённая!.Зачем пятая колон...
  • Марина
    🤣😂😂😂😂😂😂и это говорит дама, не способная даже имя правильно прочитать)))))))))))). А вы пишите, пишите, а то вд...Голосящие кивины ...
  • Марина
    да пойте и дальше))))). Никогда не считала хамство признаком ума и способности думать))). напротив, на хамство перехо...Зачем пятая колон...

Зачем пятая колонна России призывает применить ядерное оружие

Зачем пятая колонна России призывает применить ядерное оружие

    Пятая колонна имеет огромнейшее влияние на политику , а через неё на СВО . Эти мерзавцы , к сожалению , оказываются весьма влиятельными .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Володька! (не зеленский, которого так Лукавый любил)... вот ... редко!, редко бывает, что я соглашаюсь с тобой,... но  в этом случаи (на счёт этой ГНИДЫ или вши соловьёва)... полностью с тобою согласен... ДАЖЕ везде тебе плюсики поставил!... О! как!.
Ответить
22 мин.
Марина
да пойте и дальше))))). Никогда не считала хамство признаком ума и способности думать))). напротив, на хамство переходят, когда НЕТ аргументов, когда хочется того, чего получить нельзя))). Вот тут от бессилия и тупости, человек и начинает хамить направо и налево, считая это высшим достижением разума...этого человека)))). ну а остальным просто очевидно уровень его развития, образования и воспитания))))). Но вы продолжайте))). вы без хамства - это как петух без хвоста - не то курица, не то павлин общипанный))))
Ответить
4 мин.
Алексей Тан
Хотел поставить, рожу хохочущую, но! передумал, поставил минус!.... т.к. как вы сами ХАМКА и от хамкой рождённая!.
Ответить
30 сек.

Картина дня

наверх