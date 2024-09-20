Зачем пятая колонна России призывает применить ядерное оружие

Володька! (не зеленский, которого так Лукавый любил)... вот ... редко!, редко бывает, что я соглашаюсь с тобой,... но в этом случаи (на счёт этой ГНИДЫ или вши соловьёва)... полностью с тобою согласен... ДАЖЕ везде тебе плюсики поставил!... О! как!.

Марина

да пойте и дальше))))). Никогда не считала хамство признаком ума и способности думать))). напротив, на хамство переходят, когда НЕТ аргументов, когда хочется того, чего получить нельзя))). Вот тут от бессилия и тупости, человек и начинает хамить направо и налево, считая это высшим достижением разума...этого человека)))). ну а остальным просто очевидно уровень его развития, образования и воспитания))))). Но вы продолжайте))). вы без хамства - это как петух без хвоста - не то курица, не то павлин общипанный))))