Наступление России ускоряется: новости СВО от 12 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1084-й день спецоперации России на Украине

На 12 февраля 2025 года на фронтах продолжаются ожесточенные бои, российские войска продвигаются вперед на ключевых направлениях, включая Покровское, Угледарское и Харьковское, уничтожая укрепления и технику противника.
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