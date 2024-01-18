14 человек отравились роллами в Новосибирске

Global Look Press/Ingram Images 14 жителей Новосибирска были вынуждены обратиться в медицинские учреждения после отравления роллами, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
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