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Поздравление Александра Бастрыкина с Международным днем защиты детей

Поздравление Александра Бастрыкина с Международным днем защиты детей

Детские годы – самые светлые и беззаботные. Это золотое время, которое мы вспоминаем с теплотой и улыбкой, с чувством глубокой признательности к нашим родителям и близким.

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Александр Фишкин
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