Никто не ставит на дохлую лошадь, или Почему США не хотят давать денег Зеленскому

Сегодня (пока ещё) президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон «О мобилизации», который я бы, скорее, назвал, законом «о рекрутском наборе», ибо с учётом методов, которыми проводятся так называемые мобилизационные мероприятия .
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