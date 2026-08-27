❗️⚡️Зафиксированы массовые отключения электричества в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области после удара БПЛА-"камикадзе" по ТЭС в Счастье (ЛНР) и, вероятно, иным энергоузлам.
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❗️⚡️Зафиксированы массовые отключения электричества в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области после удара БПЛА-"камикадзе" по ТЭС в Счастье (ЛНР) и, вероятно, иным энергоузлам.