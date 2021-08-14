Карманная артиллерия: рогатки для профессионалов

В английском языке слово Slingshot обозначает два вида оружия: одно из самых древнейших, упоминавшееся даже в Библии, — праща, камнем из которой Давид поразил Голиафа; история же второго, обыкновенной рогатки, едва насчитывает полтора столетия.
В английском языке слово Slingshot обозначает два вида оружия: одно из самых древнейших, упоминавшееся даже в Библии, — праща, камнем из которой Давид поразил Голиафа; история же второго, обыкновенной рогатки, едва насчитывает полтора столетия.
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