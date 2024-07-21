Кличко допустил, что Зеленскому придется провести референдум по переговорам с Россией

Другой вариант — создание правительства национального единства, как в Израиле после нападения ХАМАС, считает мэр КиеваПрезиденту Украины Владимиру Зеленскому, вероятно, придется организовать всеобщий референдум по вопросу мирных переговоров с Россией, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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