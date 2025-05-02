3 мая: какой праздник отмечают в России и мире

3 мая в России празднуют День кондитера — самое время побаловать себя любимым десертом. В мире тем временем отмечают День свободы печати, провозглашающий необходимость независимости СМИ в демократическом обществе.
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