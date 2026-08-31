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Новости Липецка

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В холдинге Т1 оценили динамику ИТ-рынка в России на ближайшие годы

В холдинге Т1 оценили динамику ИТ-рынка в России на ближайшие годы

Российский ИТ-рынок не вернется к устойчивому двузначному росту ранее 2028 года. Такой прогноз содержится в свежем аналитическом обзоре холдинга Т1.

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