Театр абсурда
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Театр абсурда

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Суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России по Донбассу

Суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России по Донбассу

  Суд ООН отказался признать Россию "государством-агрессором", сообщили в МИД   В МИД прокомментировали вердикт Международного суда ООН по иску Киева: Международный Суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР "террористическими организациями", заявили в МИД РФ.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
надо же  суд в ООН не продался?видно ещё не совсем   слился!?
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15 час.
Рахимулла Алеев
Слава Богу ! Значит там ещё есть нормальные и честные люди !
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14 час.
Татьяна Ускова
все видят прекрасно, что из себя представляет современная Украина и кто настоящие террористы((
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13 час.

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