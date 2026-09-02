Посла России вызвали в МИД Португалии в связи с инцидентом в Лейпциге

Посла России в Лиссабоне вызвали в министерство иностранных дел Португалии на встречу, назначенную на 3 сентября в 11:30 по местному времени (13:30 мск).
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