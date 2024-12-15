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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мотта о стычке Влаховича с ультрас «Юве»: «Он первый, кто хочет переломить ситуацию. Фанаты вольны выражать свои чувства, но с уважением. Оскорбления неприятно слышать»

Ранее стало известно, что после ничьей с «Венецией» (2:2) игроки «Ювентуса» подошли к фанатской трибуне и были встречены оскорблениями и критикой со стороны ультрас.

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