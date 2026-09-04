Тренды в дизайне кухни 2027: почему она становится главной в квартире

Объясняем, какие решения будут актуальны в 2027 году. higgsfield Еще недавно кухня была отдельной функциональной зоной: здесь готовили, в гостиной отдыхали, а для семейных ужинов, если позволяла площадь, выделяли столовую.
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