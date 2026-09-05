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Воронежские новости

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СК Воронежской области предупредил о риске выпадения детей из окон

СК Воронежской области предупредил о риске выпадения детей из окон

Москитная сетка не выдерживает веса ребёнка, её крепления ломаются мгновенно — такое падение может привести к травмам или гибели.

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