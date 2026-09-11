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Суть Событий

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Замначальника подмосковной полиции и топ-менеджеров сети заправок "Трасса" задержали по делу о хищении топлива

Замначальника подмосковной полиции и топ-менеджеров сети заправок "Трасса" задержали по делу о хищении топлива

Заместителя начальника Главного управления МВД России по Московской области - начальника тыла генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова задержали по подозрению причастности к хищению топлива, принадлежащего подмосковному ГУВД.

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