В Уфе жители «квартала ада» начали обещанную голодовку

Общественница Алла Яковлева рассказала Mkset, что женщины расположились во дворе злополучного строящегося дома и развесили белье на веревках, также как на одной из недавних акций у уфимской администрации, которую инициативная группа провела 22 июня.
Общественница Алла Яковлева рассказала Mkset, что женщины расположились во дворе злополучного строящегося дома и развесили белье на веревках, также как на одной из недавних акций у уфимской администрации, которую инициативная группа провела 22 июня.
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