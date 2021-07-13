mkset

193 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    А разве государство не в состоянии помочь и установить протезы бесплатно . В СССР даже вопроса бы не стояло.В Уфе будут решат...
  • Николай Николаевич
    Я так понимаю,что наших медиков смертность от ковида не смущает?!В России каждый п...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Не хочет платить отправить в трудовую колонию и пусть оплачивает не только штраф но и свое перевоспитание....Рэпер из Уфы Морг...

В Уфе жители «квартала ада» начали обещанную голодовку

В Уфе жители «квартала ада» начали обещанную голодовку

Общественница Алла Яковлева рассказала Mkset, что женщины расположились во дворе злополучного строящегося дома и развесили белье на веревках, также как на одной из недавних акций у уфимской администрации, которую инициативная группа провела 22 июня.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх