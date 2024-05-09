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Ротенберг поздравил с Днем Победы: «Великий праздник. Мы победили фашизм, это важно для мировой истории. Помним и ценим!»

«Хочу всех поздравить с Днем Победы. Это великий праздник, это великая победа нашей страны. Мы ценим и помним всех тех, кто воевал за нас.

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