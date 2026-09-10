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Казан кешесе, автомобиль сатып алырга теләп, мошенникларга 1,3 млн сум акча биргән

Казанда яшәүче 35 яшьлек кеше мошенникларга 1,3 млн сум акча биргән. Бу хакта ТР буенча Эчке эшләр министрлыгы хәбәр итә.

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