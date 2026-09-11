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Евросоюз предоставит Украине €6,1 млрд на боеприпасы, БПЛА и средства ПВО

Евросоюз предоставит Украине €6,1 млрд на боеприпасы, БПЛА и средства ПВО

Выделение Украине дополнительной финансовой помощи в размере €6,1 млрд (600 млрд руб.) одобрила Европейская комиссия (ЕК), об этом 11 сентября сообщает пресс-служба ЕК.

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