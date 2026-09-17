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Газета.ру

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Мендель: нет лучших условий для мира на Украине, чем сейчас

Мендель: нет лучших условий для мира на Украине, чем сейчас

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в выступлении перед Европарламентом хотела сказать о том, что Киев сейчас не может победить Россию, и приоритетом для Украины должно быть сохранение населения, а не возвращение территорий.

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