Мендель: нет лучших условий для мира на Украине, чем сейчас

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в выступлении перед Европарламентом хотела сказать о том, что Киев сейчас не может победить Россию, и приоритетом для Украины должно быть сохранение населения, а не возвращение территорий.