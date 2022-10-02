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Бывший офицер армии США назвал единственный способ предотвратить ядерный конфликт

Бывший офицер армии США назвал единственный способ предотвратить ядерный конфликт

Как пишет Дэвид Пайн для издания The National Interest, чтобы предотвратить поражение Украины в течение ближайших месяцев и избежать ядерного конфликта с Россией, Западу, в том числе президенту США Джо Байдену, необходимо вернуться к дипломатии.

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