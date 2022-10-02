Бывший офицер армии США назвал единственный способ предотвратить ядерный конфликт

Как пишет Дэвид Пайн для издания The National Interest, чтобы предотвратить поражение Украины в течение ближайших месяцев и избежать ядерного конфликта с Россией, Западу, в том числе президенту США Джо Байдену, необходимо вернуться к дипломатии.
Как пишет Дэвид Пайн для издания The National Interest, чтобы предотвратить поражение Украины в течение ближайших месяцев и избежать ядерного конфликта с Россией, Западу, в том числе президенту США Джо Байдену, необходимо вернуться к дипломатии.
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