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Польша представила запись переговоров пилота Ryanair и диспетчера

Польша представила запись переговоров пилота Ryanair и диспетчера

Польша представила запись переговоров пилота Ryanair и диспетчера AlexCoderПольша представила запись переговоров пилота Ryanair и диспетчера AlexCoder Варшава утверждает, что она доказывает участие белорусских силовиков в принудительной посадке ирландского лайнера с Протасевичем на борту Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин обнародовал аудиопереговоры между диспетчером аэропорта Минска и пилотом самолета ирландской компании Ryanair, на борту которого находился бывший оппозиционер и автор постовв телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

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