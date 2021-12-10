Польша представила запись переговоров пилота Ryanair и диспетчера AlexCoderПольша представила запись переговоров пилота Ryanair и диспетчера AlexCoder Варшава утверждает, что она доказывает участие белорусских силовиков в принудительной посадке ирландского лайнера с Протасевичем на борту Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин обнародовал аудиопереговоры между диспетчером аэропорта Минска и пилотом самолета ирландской компании Ryanair, на борту которого находился бывший оппозиционер и автор постовв телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.