Володин улетел в Иран для участия в церемонии прощания с президентом Раиси

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в среду, 22 мая, рано утром направился в Тегеран, где примет участие в церемонии прощания с погибшим в результате крушения вертолета президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси.
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