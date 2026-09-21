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"Из-за блокады портов": Украина прекратила экспорт чугуна

"Из-за блокады портов": Украина прекратила экспорт чугуна

Блокада украинских портов негативно повлияла на экспорт чугуна и грозит Украине потерей своей доли на мировых рынках.

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