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Дилеры начали захватывать вторичный рынок автомобилей в РФ

Дилеры начали захватывать вторичный рынок автомобилей в РФ

Дилеры наращивают свое присутствие на российском вторичном авторынке, в 2023 году количество автомобилей от частных продавцов упало на 19%, доля автодилеров выросла на 59%, а доля профессиональных продавцов увеличилась на 17%.

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