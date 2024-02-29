Дилеры начали захватывать вторичный рынок автомобилей в РФ

Дилеры наращивают свое присутствие на российском вторичном авторынке, в 2023 году количество автомобилей от частных продавцов упало на 19%, доля автодилеров выросла на 59%, а доля профессиональных продавцов увеличилась на 17%.
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