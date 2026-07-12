НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

У 23-летнего Беллингема 7 голов за Англию на ЧМ. Больше забили лишь Кейн и Линекер

Джуд Беллингем вышел на чистое третье место по голам за сборную Англии на чемпионатах мира. Сегодня полузащитник сделал дубль в ворота Норвегии в четвертьфинале ЧМ-2026 и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии