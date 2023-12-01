Порошенко заявил, что Зеленский не выпустил его из Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность», заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ сотрудникам пограничной службы страны не выпускать его в командировку в США и Польшу.
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