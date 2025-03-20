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Рогов: российские войска выбили ВСУ из села Жеребянки Запорожской области

Рогов: российские войска выбили ВСУ из села Жеребянки Запорожской области

Российские войска выбили Вооружённые силы Украины из села Жеребянки Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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