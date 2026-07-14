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Калужские новости

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Калужский Минобр устроил голосование, надо ли отменять домашние задания первоклассникам

Калужский Минобр устроил голосование, надо ли отменять домашние задания первоклассникам

В связи с информацией об отмене в России домашнего задания в школах для первоклассников (на самом деле просто вводится в действие норма, принятая еще в 2021 году), калужский областной Минобр организовал в своей группе Вконтакте голосование, нужно ли домашнее задание первоклассникамВ связи с информацией об отмене в России домашнего задания в школах для первоклассников (на самом деле просто вводится в действие норма, принятая еще в 2021 году), калужский областной Минобр организовал в своей группе Вконтакте голосование, нужно ли домашнее задание первоклассникам.

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