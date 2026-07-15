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«Тур де Франс». 12-й этап. Гонщики проедут 179,1 км по маршруту с тремя подъемами четвертой категории

16 июля пройдет двенадцатый этап веломногодневки «Тур де Франс». «Тур де Франс-2026» 12-й этап Маньи-Кур – Шалон-сюр-Сонe 179,1 км Профиль / Карта Начало – 14:40 по московскому времени.

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