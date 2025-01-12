Не детское дело: «Неубиваемая» неваляшка или как игрушки в СССР стали делом государственной важности Ирэн Орлонская91 год назад, в январе 1934 года, Советы Народных Комиссаров РСФСР утвердили положение о Комитете по игрушкам при Народном комитете просвещения.