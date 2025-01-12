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Не детское дело: «Неубиваемая» неваляшка или как игрушки в СССР стали делом государственной важности

Не детское дело: «Неубиваемая» неваляшка или как игрушки в СССР стали делом государственной важности

Не детское дело: «Неубиваемая» неваляшка или как игрушки в СССР стали делом государственной важности Ирэн Орлонская91 год назад, в январе 1934 года, Советы Народных Комиссаров РСФСР утвердили положение о Комитете по игрушкам при Народном комитете просвещения.

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