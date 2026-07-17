ЕС признал, что его рекордные расходы на оборону неэффективны

Резкое увеличение военных расходов стран Евросоюза не позволило им в полной мере превратить финансы в преимущество в военных возможностях из-за раздробленности закупок, дублирования программ и несовместимости вооружений, следует из доклада Европейского оборонного агентства (EDA).
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